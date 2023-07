Un milione di euro ai due poli del commercio, Comune incontra gli imprenditori

Casoria. Il Comune di Casoria incontra imprenditori e commercianti che vogliono investire nelle aree storiche di Casoria Centro e Arpino. Giovedì 6 luglio l’Amministrazione Comunale svela il suo piano di sostegno alle imprese rivolto a due zone cruciali per lo sviluppo di Casoria e Arpino. Lo fa in un incontro pubblico fissato per le 18 nella Basilica di San Mauro ed aperto alla cittadinanza, oltre che chiaramente agli investitori.

Il piano di sostegno alle imprese, reso possibile attraverso il Pics (Programma Integrato Città Sostenibile), consentirà alle nuove attività ed a quelle costituite da meno di 24 mesi di avere aiuti finanziari a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili.

Il progetto PF0 rappresenta un modo efficace per promuovere start-up e imprese innovative, ma anche per dare nuove opportunità a commercianti che in passato hanno dovuto lasciare il centro. La creazione di due poli attrattivi commerciali sarà una delle ricadute del piano che sarà presentato nei dettagli giovedì e che prevede un importo complessivo di un milione di euro grazie ai fondi Pics.

L’iniziativa sarà illustrata dal punto di vista tecnico dal presidente della commissione consiliare Bilancio e Tributi Giuseppe Barra e dal dirigente Salvatore Napolitano, autorità di gestione Pics. Previsti anche gli interventi del sindaco Raffaele Bene e dell’assessore all’Urbanistica e Pnrr Tommasina D’Onofrio, mentre a moderare i lavori sarà il giornalista Giuseppe Pesce.

“Grazie a fondi per un milione di euro possiamo creare due poli attrattivi per negozi e imprese nei centri storici di Casoria ed Arpino, creando così opportunità di lavoro al momento nemmeno ipotizzabili. Dare la possibilità ad un imprenditore o un commerciante di investire appena il 30% della spesa necessaria per l’apertura di un’attività, significa fornirgli la spinta decisiva nel periodo più difficile. L’incontro serve per chiarire ogni aspetto e spiegare come intendiamo mettere in atto quest’ambizioso piano” dichiarano in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore all’Urbanistica e Pnrr Tommasina D’Onofrio.