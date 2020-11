UICI Sant’Anastasia, l’iniziativa “Adotta un libro tattile” per i bambini con minorazione visiva

Riceviamo da UICI Sant’Anastasia e pubblichiamo.

“Adotta un libro tattile”

Da oggi parte una nuova iniziativa della nostra rappresentanza UICI di Sant’Anastasia, “Adotta un libro tattile”. L’iniziativa si rivolge ai bambini con minorazione visiva per dare loro

sostegno e facilitare la conoscenza “con creatività e divertimento”. Importantissima è la finalità educativa, infatti attraverso l’utilizzo della scrittura in nero e in braille si incentiverà il bambino cieco alla buona abitudine della lettura in braille. Inoltre, attraverso l’utilizzo di materiale di riciclo per la realizzazione del libro, si trasmetterà al bambino l’importanza della tutela dell’ambiente. Chiunque potrà cimentarsi nella realizzazione di un libro tattile, seguendo tutte le istruzioni contenute nel comunicato, per poi donarlo e metterlo a disposizione dei bambini all’interno delle scuole.

In seguito si terrà una premiazione in cui una giuria sceglierà i tre elaborati più significativi e più belli. Si garantisce il supporto della nostra associazione per qualsiasi problema o aiuto nella realizzazione del progetto (ad esempio nella stesura in braille).

Per chi fosse interessato o per info contattare i numeri: 3346048850 +39 342 0608889 o scrivere una mail a [email protected]

Grazie per la vostra partecipazione!

