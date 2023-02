Ucraina, a Marigliano un flash mob per la pace ad un anno dal conflitto

Iniziativa organizzata con l’ufficio scuola della diocesi e con la cooperativa Irene ‘95%

Un flash mob per la pace ad un anno esatto dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: l’iniziativa è in programma per il 24 febbraio e si terrà a Marigliano, nella cornice di piazza Municipio. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa con l’assessore alla Cultura ed all’Istruzione Adolfo Stellato in collaborazione con l’ufficio scuola della diocesi di Nola diretto da don Virgilio Marone e con la cooperativa sociale Irene ’95 di cui è presidente Salvatore Fedele. A prendere parte alla manifestazione saranno tutte le scuole cittadine.

“Ad un anno dall’avvio del conflitto faremo sentire forte la nostra voce per dire no alla guerra ed a tutte le forme di oppressione e discriminazione in atto nel mondo”, dice l’assessore Adolfo Stellato.

“La nostra comunità – sottolinea il sindaco Peppe Jossa – conferma la vicinanza alla popolazione ucraina e condanna con forza una guerra che ha seminato morte, sofferenza e distruzione. Sono certo che venerdì mattina, insieme con l’ufficio scuola della diocesi e la cooperativa Irene ’95, saremo in tanti a chiedere che si fermi una spirale di violenza e di sopraffazione che non ci lascia indifferenti”.