Ucciso a 19 anni, chiesto ergastolo per l’assassino di Simone

CASALNUOVO – Il massimo della pena per l’assassino di Simone. Nella giornata di eiri è stata celebrata presso il tribunale di Nola la requisitoria per l’omicidio di Simone Frascogna, ucciso il 3 novembre 2020, a Casalnuovo.

Il pm ha chiesto l’ergastolo per il 19enne Domenico Iossa, che ha confessato il delitto. Simone, suo coetaneo, venne assassinato con sette coltellate inflitte alle spalle, dopo una lite per motivi di viabilità caratterizzata, inizialmente, da calci e pugni. Per l’assassino c’è l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà di Simone e del tentato omicidio dell’amico di Simone, anche lui raggiunto dai fendenti.

“Ci auguriamo che si arrivi a dare il massimo della pena a chi ha ucciso Simone”, ha detto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha seguito anche questa vicenda sin dall’inizio. “Per lui e per tutte le vittime della criminalità e della violenzadeve esserci giustizia vera. Basta con le scusanti, basta con la tolleranza, basta con le giustificazioni è tempo di ristabilire le regole e la giustizia sui nostri territori”.

Nella foto Simone Frascogna