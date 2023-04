Ucciso a 18 anni agli chalet, presunto killer resta in cella

Napoli. La X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato per il 19enne Francesco Pio Valda la misura cautelare del carcere. Il giovane è accusato di aver ucciso 18enne Francesco Pio Maimone nei pressi degli chalet di Mergellina nella notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi.

All’esterno del Palazzo di Giustizia, in attesa della decisione, si erano radunati parenti e amici di Francesco Pio Maimone, chiedendo giustizia per il 18enne di Pianura.

“Decisione più che legittima quella dei giudici. Valda, tra l’altro appartenente ad una famiglia camorrista di Barra e quindi educato alla violenza e alla sopraffazione, è il sospettato numero uno ed è molto probabilmente lui il killer di Francesco Pio, vittima innocente. Ricordiamo che Valda, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe aperto il fuoco dopo una lite scoppiata con altri ragazzi per una scarpa calpestata. Una lite a cui Maimone non ha preso parte. E’ stato quindi stato ucciso per nulla. Non si può morire in questo modo. I suoi familiari meritano giustizia, tutta la città la merita. Basta proteggere e dare attenuanti agli assassini e ai delinquenti. Devono finire in galera e a lungo. Per la situazione di Mergellina, da tempo luogo di scontri tra bande criminali e camorristi, serve un intervento deciso delle forze dell’ordine che devono presidiare costantemente l’area. In generale per le vicende di Napoli, Questore, Prefetto e Ministro dell’Interno sono chiamati a reprimere il fenomeno criminale che ha trasformato le strade della città in scenari da Far West.”- quote le parole del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Nella foto la vittima