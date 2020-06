“Nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020, a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 di giovedì 11 giugno gli iscritti a Rousseau abilitati al voto e residenti nella regione Campania sono chiamati a votare per scegliere il candidato alla presidenza per il Movimento 5 stelle per le prossime elezioni regionali”. Lo annuncia un post sul Blog delle stelle.

“Partecipano alla votazione – precisa la nota – i candidati che, a seguito della votazione del 20 febbraio 2020, comporranno la lista elettorale in Regione Campania del Movimento 5 stelle e che hanno dato la loro disponibilità a diventare candidati alla Presidenza. Si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato e residenti in Campania. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto”.

Tra i nomi dei candidati (non citati dal Blog) spicca la capogruppo in Consiglio regionale Valeria Ciarambino, che ha ricoperto il ruolo di frontrunner anche nel 2015, raccogliendo 420.839 voti, pari al 17,53 per cento, finendo quindi al terzo posto dopo il presidente eletto Vincenzo De Luca (centrosinistra) e Stefano Caldoro (centrodestra). Ciarambino, in un video su Facebook, ha ricordato la sua disponibilità a “fare un passo di lato” per favorire la candidatura del ministro dell’Ambiente Sergio Costa per “non riconsegnare la Campania nelle mani di chi l’aveva amministrata male, malissimo”. Candidatura poi tramontata perché i potenziali alleati di centrosinistra “sono tornati a giurare fedeltà a De Luca”. Ora quindi “non è più tempo di passi di lato ma solo di passi avanti”, ha spiegato Ciarambino annunciando la sua candidatura.

Gli altri aspiranti alla candidatura per guidare la Regione in lizza sono Anita Amato, Salvatore Aversano, Maria Biglietto, Carmela Bufano, Luca Caiazzo, Gennaro Luca Capriello, Marco Ferruzzi, Assunta Nardelli, Giovanni Rea, Antonio Tagliafierro, Enrico Tammaro e Francesco Virtuoso.