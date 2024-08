Turista inglese sfregia gli Scavi incidendo i nomi delle figlie

Pompei – Poco fa i carabinieri del posto fisso scavi sono intervenuti su segnalazione da personale addetto alla vigilanza del sito presso la “Casa delle Vestali”.

Un turista inglese di 37 anni é stato bloccato dopo che con un oggetto contundente aveva inciso su una delle pareti della domus 5 diverse incisioni tra cui la data di oggi.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per danneggiamento al patrimonio artistico.

La Prefettura è stata avvertita per comminare la sanzione amministrativa.

Il Danneggiamento consiste in scritture effettuate sulla parte affrescata sinistra posta all’ingresso della domus.

Una parte superiore dove si leggono chiaramente la lettere incise “JW LMW MW” mentre nella parte bassa della parete è incisa la data “07/08/24 e sotto la scritta MYLAW”.

Il 37enne si è scusato e riferiva di aver scritto le iniziali sue e delle due figlie, per lasciare un segno della sua visita a Pompei Scavi