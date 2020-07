Un’opportunità di crescita personale e professionale rivolta ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti in Campania. È quella fornita dal progetto Gatt (giovani ambiente turismo e territorio) promosso dal Comune di Boscoreale (Napoli) associato a quelli di Boscotrecase e Trecase ed in partenariato con Netcon Srl, associazione Unec (unione nazionale enti culturali), federazione provinciale Coldiretti Napoli, Sorrentino vini Srl, azienda agricola vitivinicola Cantina del Vesuvio, La Tonnellerie Epistolato Sas. Due i percorsi di auto-imprenditorialità previsti nel bando, a cui si può partecipare fino al prossimo 20 luglio, nell’ambito dei settori del turismo e dell’agricoltura, insieme a tre laboratori culturali e 15 esperienze di stage in azienda.

I percorsi di autoimprenditorialità, ciascuno riservato ad un massimo di venti partecipanti, intendono ”da un lato – come si legge in una nota di Coldiretti – stimolare la creazione da parte dei giovani di nuove aziende operanti nel settore del turismo, rivolte alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico; dall’altro si propongono poi di guidarli nella creazione di nuove aziende agricole, nel passaggio generazionale in agricoltura, nella ricerca di strumenti per il finanziamento e la valorizzazione delle iniziative, nella creazione di agriturismi e percorsi enogastronomici”.

Al termine di tale percorso, solo una selezione di ragazzi (non più di 15) accederà all’attività di stage, che ”si propone di far condurre ai giovani un’esperienza pratica in azienda, nelle imprese del partenariato o in altre imprese agricole, agroalimentari e del turismo”.

La selezione è aperta a tutti i giovani residenti in Campania di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore per i percorsi di auto-imprenditorialità e almeno del titolo di studio di scuola media inferiore per i laboratori educativi e culturali.

