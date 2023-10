Tufino, apre oggi “Mariland, il paese delle zucche” per la gioia dei bambini

Tufino. Riceviamo e pubblichiamo:

Tufino, arriva “Mariland, il paese delle zucche”. Apertura domani alle ore 16.00.

Una mega area all’aperto di oltre cinquemila metri quadrati a misura di famiglia: nasce a Tufino, in via Nazionale delle Puglie, Mariland, il parco giochi per bambini che, per un mese intero, ospiterà eventi tematici dedicati ai bambini.

Si parte domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 16.00 con “Il paese delle zucche”, un grande giardino pieno di zucche vere da intagliare o colorare. Non solo. Nella mega area ci saranno anche laboratori didattici, tanti giochi, spettacoli, un laghetto del buonumore, animazione con trucca bimbi ed un’area food.

L’iniziativa porta la firma dell’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore, titolare delle gallerie commerciali SMART SPACE di Casamarciano e di HYRIA SPACE di Nola.

Ogni piccolo ospite potrà scegliere una zucca direttamente dal campo mediante un carrellino per poi accedere negli appositi laboratori di intaglio o decoro. L’area sarà aperta tutti i giorni e seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21 mentre nel weekend (sabato e domenica) e nei festivi lo start è dalle ore 10.00 alle 21.00 (orario continuato).

Previsti inoltre percorsi mirati per i ragazzi delle scuole in orario didattico.

“Un’ulteriore occasione per stare insieme condividendo una nuova esperienza dietro casa nostra evitando di spostarsi altrove – spiega Maria Grazia Galeotafiore – da sempre ci rivolgiamo alle famiglie creando opportunità di condivisione e divertimento. E quest’area è stata studiata proprio per questo, consapevoli delle continue esigenze dei bambini e delle famiglie alla ricerca di svago. Non ci resta che augurarvi buon viaggio insieme a noi”.