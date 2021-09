VOLLA – La comunità di Sant’Anastasia sta pregando per Pierpaolo, il 41enne coinvolto l’altra notte a Volla in uno spaventoso incidente.

Poco dopo la mezzanotte di sabato Pierpaolo si trovava in via Rossi a Volla quando è stato investito da una Smart guidata da una 20enne che poi è risultata essere sprovvista di patente. Un urto terrificante per il 41enne, sbalzato per diversi metri a seguito dell’impatto.

La giovane dopo l’incidente è fuggita senza prestare soccorso alla vittima, assistita solo dalle persone presenti in strada in quel momento in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Volla che hanno individuato la Smart della conducente “pirata” grazie alla targa: alla guida c’era una 20enne di Cercola sprovvista della patente. E’ stata denunciata per omissione di soccorso.

Il 41enne anastasiano è stato trasportato all’Ospedale del Mare nel reparto di Rianimazione e in condizioni giudicate serie. Gli amici si sono mobilitati dedicandogli anche lo striscione con uno slogan di incitamento: “Non mollare”