Tratto di via Nazionale delle Puglie rifatto in 24 ore: operai al lavoro anche di notte

CASORIA. Sono cominciati la sera di mercoledì 25, per concludersi nell’arco di 24 ore, i lavori di riqualificazione del tratto di viale Nazionale delle Puglie che collega Casoria a Casalnuovo.

L’opera si conclude con la pavimentazione prevista nella seconda giornata di lavori di giovedì 26 ed è stata resa possibile grazie ad una sinergia tra il primo cittadino di Casoria Raffaele Bene e il collega di Casalnuovo Massimo Pelliccia. La sistemazione del tratto, che per Casoria ricade nella zona della Cittadella, rientra all’interno di un piano più ampio e che in secondo momento prevederà lavori, oltre che al tratto successivo della stessa arteria, anche a marciapiedi e rete fognaria.

Il rifacimento del primo tratto, cominciato mercoledì 25, sarà dunque terminato dopo una doppia sessione organizzata nell’arco di 24 ore. I lavori sono stati effettuati nel corso delle ore notturne per limitare al massimo le conseguenze sul traffico.

“Era importante dare un segnale per la viabilità soprattutto di questa zona di Casoria e lo abbiamo fatto grazie alla sinergia con il Comune di Casalnuovo” ha affermato il sindaco Raffaele Bene, a margine del sopralluogo notturno effettuato con agenti della polizia locale ed esponenti della maggioranza. “Abbiamo ottenuto che i lavori venissero fatti di notte proprio per non arrecare ulteriori disagi agli automobilisti. Era troppo importante però fornire un segnale in questo punto nevralgico per la circolazione dell’intera provincia, anche perchè si tratta solo di un primo passo. E’ già in programma un intervento più completo su via Nazionale delle Puglie che prevede il rifacimento oltre che della strada, anche di marciapiedi e rete fognaria”.