Tragedia della solitudine nel rione, giovane trovato senza vita

ACERRA. Epifania macchiata da una tragedia della solitudine ad Acerra. Un ragazzo sui 30 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento, situato in un complesso edilizio di via Niccolò Paganini.

L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi: all’origine della tragedia ci sarebbe un gesto estremo. Stando alle prime testimonianze il giovane sarebbe spirato per le esalazioni di gas.

Sul posto sono giunti gli agenti e i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco. Per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare: al momento della tragedia era da solo in casa.