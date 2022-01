Pomigliano piange un’altra vittima del Covid: era ricoverato fuori provincia

POMIGLIANO D’ARCO – La città di Pomigliano piange un’altra vittima del Covid. C’è un pomiglianese infatti tra le quattro le persone decedute nelle ultime 24 ore all’ospedale San Pio di Benevento.

I contagiati che hanno perso la battaglia col virus nell’ospedale sannita sono infatti un 65 enne di Benevento, un 77 enne e un 79 enne di Paduli e un 71 enne di Pomigliano d’Arco. In questo momento sono ben 62 i pazienti ricoverati nel Padiglione Santa Teresa: 2 sono in terapia intensiva, 2 nel reparto di terapia intensiva neonatale, 9 in sub-intensiva, 16 a malattie infettive, 32 nel reparto di medicina interna, uno nell’area covid del Pronto Soccorso.

Nelle ultime 24 ore, sempre nel nosocomio beneventano, sono sette pazienti che si sono negativizzati e sono stati quindi dimessi.