Tragedia a San Vitaliano, giovane di Marigliano travolto e ucciso dal treno

E’ un 35enne di Marigliano l’uomo che ieri è morto alla stazione di San Vitaliano dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Ai soccorritori si è presentata una scena straziante: vigili del fuoco, polizia ferroviaria e operatori sanitari hanno lavorato per ore per ricostruire la scena della tragedia e dare forma alla dinamica.

Per il giovane, purtroppo, non c’era nulla da fare: il tremendo impatto con il convoglio non gli ha lasciato scampo nonostante l’estremo tentativo di frenata del macchinista. Sulla salma potrebe essere disposto nelle prossime ore l’esame autoptico da parte del pubblico ministero della Procura di Nola.

L’ipotesi presa in considerazione dagli investigatori è quella del suicidio, ma i motivi al momento restano ignoti.