Nuovo progetto del Forum dei Giovani di Terzigno che accanto al progetto “Aula-studio” annuncia l’apertura di un’aula multimediale.

Il Forum dei Giovani di Terzigno nasce il 2014 come un’opportunità apartitica di rilanciare l’attività sociale e politica giovanile del paese.

Ed è proprio da questo obbiettivo che il Forum dei Giovani ha dato vita a delle iniziative le quali hanno riscontrato molto successo nel Paese e non solo. Uno dei progetti più importanti è quello in merito all’aula studio, uno spazio riservato ai ragazzi di Terzigno, e non solo, che hanno bisogno di studiare, leggere ma anche incontrarsi, conoscere nuove persone e stare insieme.

L’aula studio ha sede nel Museo Archeologico Territoriale di Terzigno-MATT, è dotata di una biblioteca, aria climatizzata, wi-fi, area caffè e zona giardino.

Fin da subito questo progetto ha riscontrato notevole apprezzamento tanto da diffondere la voce tra gli studenti anche dei paesi limitrofi che sono entusiasti di poterne usufruire. Per soddisfare tutte le esigenze dei ragazzi che giorno dopo giorno incrementano sempre di più, il Forum dei Giovani di Terzigno ha implementato il progetto aula-studio con l’acquisto di computer e stampanti, per permettere a tutti di svolgere attività didattiche multimediali.

Inoltre i giovani del Forum per fronteggiare la situazione epidemiologica che stiamo vivendo, si sono minuti di tutti i dispositivi di prevenzione e chiedono al pubblico di prenotarsi sulla pagina Instagram o Facebook per non affollare eccessivamente l’aula così da rispettare tutte le distanze di sicurezza.

L’aula studio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00, il sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Uno spazio accogliente, per lo studio, la ricerca e la cultura non solo di Terzigno.