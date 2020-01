“Acton day” interforze nella Terra dei Fuochi, sequestrate aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attività illecite per un totale circa 1.500 metri quadrati. L’operazione di controllo straordinario del territorio ha riguardato San Giuseppe Vesuviano e Striano nonché Calvizzano, Maddaloni, Marcianise, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere ed è stata disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio. In campo 12 equipaggi, per un totale di 34 unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, ai carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, ai carabinieri Forestale di San Giuseppe Vesuviano, alla Guardia di finanza di Ottaviano, alla Polizia della Città Metropolitana di Napoli nonchè alle Polizie locali dei comuni coinvolti. Nove le attività imprenditoriali e commerciali controllate, di cui cinque sequestrate prevalentemente per gestone illecita di rifiuti; 36 persone identificate, di cui sette denunciate e tre lavoratori in nero; 21 veicoli controllati, di cui due sequestrati; oltre 45mila euro di sanzioni comminate; 16 siti di sversamento di rifiuti individuati tra cui un container carico di scarti vari abbandonato lungo una strada di campagna. Gestone e smaltmento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni nonché esercizio abusivo della professione i reati contestati.