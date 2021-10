Tari e parcheggio, Siamo Sommesi: “Sindaco costretto a retromarcia”

Riceviamo e pubblichiamo

SOMMA VESUVIANA – “Abbiamo combattuto per settimane e settimane, portando avanti le nostre idee con forza e determinazione, senza mai voltarci indietro e sempre lavorando per il bene dei nostri concittadini.

Ora, dopo 4 mesi, dopo l’approvazione dei due punti all’ordine del giorno in Consiglio Comunale finalmente possiamo dire a gran voce che AVEVAMO RAGIONE.

Eravamo nel giusto sulla Tari, quando a giugno 2021 abbiamo proposto lo stanziamento di 400.000 euro per permettere ai cittadini di risparmiare sulle utenze domestiche.

Eravamo nel giusto sulla questione del parcheggio in via Aldo Moro, quando consideravamo l’opera assolutamente necessaria. Adesso il Sindaco ha dovuto fare marcia indietro per capire finalmente che si amministra seguendo le regole, e con delle caratteristiche che fino ad oggi non abbiamo visto.

Avevamo ragione, e ci prendiamo questo merito perché a Somma esiste chi si impegna seriamente anche dall’opposizione, portando avanti progetti che possono essere determinanti per la nostra città.

Il gruppo Siamo Sommesi è sempre al lavoro per i cittadini, ben lontano da inutili strumentalizzazioni politiche.