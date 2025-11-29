SuperEnalotto, la fortuna bussa a Sant’Anastasia: centrato un “5” da oltre 25mila euro

La fortuna torna a far visita alla Campania grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 28 novembre, come riportato da Agipronews, un giocatore di Sant’Anastasia, ha centrato un “5” che vale una vincita da 25.681,52 euro. La schedina vincente è stata giocata presso la Tabaccheria di via A. D’Auria, 60, trasformando un normale concorso in un giorno da ricordare per la comunità anastasiana.

Il SuperEnalotto conferma così la sua tradizione di premi distribuiti in Campania, regione storicamente fortunata nelle lotterie nazionali. Pur non avendo toccato il “6”, risultato sempre più raro e ambito, il fortunato giocatore ha comunque ottenuto un premio di tutto rispetto che dà una ventata di entusiasmo al territorio.

L’ultimo “6” in Italia, del valore di 35,4 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Da allora il jackpot ha continuato a salire senza trovare vincitori, arrivando a toccare per il concorso di sabato 29 novembre la cifra record di 84,8 milioni di euro. Una somma che attira l’attenzione di milioni di giocatori in tutta la penisola e che potrebbe contribuire a un ulteriore incremento di puntate nelle prossime estrazioni.

La vincita di Sant’Anastasia testimonia ancora una volta come, anche senza centrare il massimo punteggio, il SuperEnalotto possa regalare soddisfazioni significative. Intanto, mentre cresce l’attesa per il prossimo concorso, nella cittadina ai piedi del Monte Somma è già partito il tam tam di curiosità per capire chi possa essere il fortunato vincitore.

Che si tratti di un giocatore abituale o di qualcuno che ha deciso di tentare la sorte all’ultimo minuto, una cosa è certa: a Sant’Anastasia il SuperEnalotto ha lasciato un segno, regalando un sorriso in più alla comunità e alimentando la speranza che la grande vincita, prima o poi, possa arrivare anche qui.