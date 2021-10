Striscia La Notizia a Nola: scoperte farmacie che rilasciano Green Pass “anomali”

Nola – A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sugli schermi nazionali arriva il caso Nola.

L’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete è stato a Nola dove ha scoperto che a Nola che ci sono farmacie che rilasciano il Green Pass con test che da normativa non sarebbero validi per ottenere il certificato, come il test salivare rapido.

Abete è andato a chiedere spiegazioni e il servizio è andato in onda stasera nel programma satirico condotto in questa edizione dalla coppia Vanessa Incontrada-Alessandro Siani.

IL VIDEO