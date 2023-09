Stesa a Portici, spari davanti a bar e parco con bambini

PORTICI – Colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi ieri in serata a Portici, in via San Cristoforo, secondo una segnalazione pervenuta alle forze dell’ordine, intorno alle ore 20. Sul posto – si apprende – sono giunte due pattuglie della Polizia di Stato ma l’esito della verifica al momento è negativo.

Prosegue tuttavia la ricerca dei bossoli e non si esclude – tra le altre – l’ipotesi di una ‘stesa’.

Momenti di panico – riferiscono alcuni testimoni – tra chi era sul posto. Nella zona interessata, adiacente a un bar molto frequentato, sorge un parco urbano a quell’ora ancora popolato da diversi bambini. Inevitabile il fuggi fuggi dei presenti.