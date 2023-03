Stellantis, Tavares a Pomigliano: «Trend in crescita»

L’amministratore delegato del gruppo automobilistico oggi pomeriggio ha visitato l’impianto napoletano. Quindi l’ incontro con i delegati sindacali dei lavoratori

Si è recato nella grande fabbrica automobilistica di Pomigliano intorno alle 16 e 30. E’ stata una visita lampo quella del capo di Stellantis, l’ad Carlo Tavares. Ha dato un’occhiata agli impianti in cui si producono l’utilitaria Panda e il suv compatto Tonale. Poi ha avuto un breve faccia a faccia con i delegati sindacali di fabbrica e infine è andato via, dopo un paio di ore, intorno alle 18 e 30.

« Ha detto ai rappresentanti dei lavoratori – fa sapere Crescenzo Auriemma, segretario generale della Uilm Campania – che la Panda e la Tonale sono due vetture molto richieste sul mercato, che Pomigliano è un impianto molto competitivo e che entro il 2023 si risolverà il problema della fornitura dei semiconduttori che a volte fa bloccare la fabbrica a causa del mancato arrivo dei pezzi e di altri componenti. Io però – conclude Auriemma – credo pure che il governo debba agire più speditamente sul fronte della transizione ecologica, favorendo interventi nel settore della produzione automobilistica nazionale in grado di far abbattere i costi energetici, che in questo momento sono alti ».

« Nel complesso il futuro prossimo di Pomigliano si presenta in crescita, in base a quanto riferito ai lavoratori dall’amministratore delegato – conclude Aniello Graziano, responsabile territoriale del sindacato Fismic per il settore automotive – il sindacato continuerà a vigilare attentamente i processi industriali e occupazionali che, a mio parere, fanno al momento ben sperare a Pomigliano ».