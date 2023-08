Sta male per un dolore alla pancia: non lo visitano per primo e picchia infermiere e guardia giurata

ACERRA – Vuole farsi visitare per primo per un mal di pancia, gli negano la priorità e ritrova forza inattese: botte a guardia giurata ed infermiere. E’ accaduto ieri alla clinica Villa dei Fiori di Acerra come raccontato da Nessuno Tocchi Ippocrate.

Alle ore 11:30 giunge in pronto soccorso un paziente con dolore addominale il quale, come sempre accade, pretende di entrare per primo. Dapprima insulta il personale infermieristico del triage, poi scaraventa una sedia verso l’ingresso della sala visite per farsi breccia, ed infine aggredisce un infermiere ed una guardia giurata.

Sono state allertate le forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente. Il gruppo di Nessuno Tocchi Ippocrate ha reiterato la richiesta di un drappello di polizia nella struttura di corso Italia.