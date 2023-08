CASTELLO DI CISTERNA – I carabinieri sono intervenuti la scorsa notte a via Madonnelle, a Castello di Cisterna, per un’auto in fiamme.

L’incendio, poi domato, aveva provocato la rottura dei vetri di due finestre dell’appartamento del piano rialzato del civico 7 di via Madonnelle.

Indagini in corso da parte degli uomini della Benemerita che hanno provveduto ad acquisire alcune testimonianze.