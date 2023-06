Sport e Slow Food, la domenica speciale di Somma Vesuviana

Domani – Domenica 4 Giugno – dalle ore 9 – Somma Vesuviana – Piazza Vittorio Emanuele III – I Mercati della Terra di Slow Food.

Domani – Domenica 4 Giugno – dalle ore 10 – Somma Vesuviana – Piazza Vittorio Emanuele III – Somma Festival Sport con attività motorie per bambini e famiglie!

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Tutti in Piazza a Somma Vesuviana! Domenica 4 Giugno eventi in contemporanea. Negli stessi minuti i Mercati della Terra con i prodotti Slow Food e Somma Festival Sport. In Piazza Vittorio Emanuele III, famiglie, bambini e ragazzi potranno partecipare anche ad attività sportive, gustando i prodotti della nostra terra!”.

Rubina Allocca (Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali) : “In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, i bambini e le famiglie potranno partecipare ad attività motorie, sportive, di animazione!”.

Vincenzo Cestaro (Assessore alle Politiche Agricole) : “Dal Laboratorio del Miele e delle Api ai prodotti di Slow Food: Domenica 4 Giugno, i Mercati della Terra saranno a Somma Vesuviana”.

“L’obiettivo della mia Amministrazione è quello di creare opportunità di aggregazione sociale. Domenica 4 Giugno avremo ben due eventi in contemporanea ed in Piazza Vittorio Emanuele III. Alle ore 9 e per tutta la mattina, in Piazza, ci sarà l’opportunità di essere parte dei Mercati della Terra di Slow Food, anche con attività laboratoriali. Dalle ore 10 e per tutta la mattina, sempre in Piazza Vittorio Emanuele III, avremo lo sport con molteplici attività per bambini, ragazzi e famiglie, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Domenica 4 Giugno, dalle ore 9, in Piazza Vittorio Emanuelre III i Mercati della Terra con Slow Food con il Paniere Vesuviano composto dai prodotti Slow Food del territorio.

“Protagonisti sono i piccoli produttori ed artigiani del cibo. L’obiettivo del progetto “Mercati della Terra” di Slow Food è quello di rendere fruibili i prodotti a filiera corta, di prossimità – ha afferemato Vincenzo Adelchi Cestaro, Assessore all’Agricoltura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente, creare sbocchi di mercato per i produttori di piccola scala, favorire l’incontro tra i produttori e consumatori”.

Alle ore 11 ci sarà anche il Laboratorio del Gusto aperto a ragazzi, bambini, famiglie. Domenica 4 Giugno il Laboratorio del Gusto vedrà come protagonisti il Miele e le api.

Ma Somma Vesuviana, sempre Domenica 4 Giugno e sempre in Piazza Vittorio Emanuele III, avrà luogo anche Somma Festival Sport con tante attività sportive! Si inizierà dalle ore 10.

“Domani, Domenica 4 Giugno animazione in Piazza – ha affermato Rubina Allocca, Assessore allo Sport e Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – con un’iniziativa che rappresenta l’occasione per sostenere il principio dello sport quale elemento che favorisce, nella comunità locale, la promozione della cultura della salute, della socialità e della cittadinanza. Promuoviamo tale iniziativa per favorire il benessere delle famiglie e dei bambini. I bambini, domani , Domenica mattina, 4 Giugno, avranno la possibilità di partecipare a molteplici attività sportive in Piazza Vittorio Emanuele III”.

Dunque una grande giornata all’insegna della produzione locale e dello sport!