Spartak Mosca – Napoli, momento di riflessione (la diciottesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono l’alieno Gennaro, ti avevo scritto che ti avrei parlato di me e del mio mondo lontano, ma in questo periodo non riesco, il Napoli mi fa stare sulle spine, forse tu ci sarai abituato, io no, e non capisco, vivo un momento di riflessione.

La Coppa sorride poco agli azzurri, ancora una volta. Spartak che non si ferma, davanti hanno i piedi buoni, e il Napoli regala spazi agli avversari. I russi segnano subito, insistono e alla mezzora sono già sul 2 – 0. Sembra una disfatta, nonostante il Napoli abbia due occasioni decisive, ma salva miracolosamente il portiere russo Selikhof, che miracoli. Nel secondo tempo il Napoli si ridesta, insiste, la dinamica della partita sembra cambiata, accorcia con Elmas, ma poi non darà la giusta continuità a questa pressione. Non ci saranno praticamente cambi. Lo Spartak è una bestia nera.

Il Napoli perde, si fa raggiungere dai russi in classifica, e il Leicester agguanta il primo posto. Gli azzurri si giocheranno tutto con gli inglesi nell’ultima del girone. Il Napoli attraversa il primo duro momento del campionato, arrivano meno punti, le sconfitte aumentano, e l’infortunio di Osimhen diventa un macigno per Spalletti. Il Napoli si sta prendendo un momento di riflessione, e nel frattempo perde punti, bisogna ricominciare a macinare e allontanare quelle paure che si potrebbero manifestare.