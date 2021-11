Centrodestra pronto alla larga coalizione: l’appello di Fdi

ACERRA – La città di Acerra corre verso la campagna elettorale 2022 e il centrodestra comincia a prendere forma. Da Fratelli d’Italia arriva l’appello per creare una coalizione allargata aprendo il fronte ai moderati per creare un’alternativa alle forze della maggioranza del sindaco uscente Raffaele Lettieri.

“I coordinamenti regionali dei partiti di centro destra hanno definito sin da ora la volontà di costruire sul territorio, e, in tutti i comuni con abitanti superiori ai 15.000 abitanti, un percorso politico condiviso per le amministrative 2022, questa scelta rafforza ancora di più la convinzione di quanto stiamo provando a costruire ad Acerra, la ricostruzione di una forte area politica di centro destra per rilanciare la nostra città con credibilità e visione di sviluppo per il territorio.

L’invito resta aperto a tutte le forze moderate, civiche e responsabili della città per scrivere insieme un programma concreto, serio e che sia un opportunità per la nostra comunità.

Fratelli D’italia c’è e farà la propria parte affinché il centro destra ad Acerra ritorni con forza per essere forza di governo della città.”