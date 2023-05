Spari a Sant’Anastasia, due fermati: ecco chi è il 19enne di Somma arrestato

Sant’Anastasia. Un 19enne è stato sottoposto a fermo per la sparatoria di Sant’Anastasia in seguito alla quale è rimasta ferita un’intera famiglia, tra cui una bambina di 10 anni. Le armi utilizzate, un revolver ed un mitra, sono state dapprima ostentate con un atteggiamento aggressivo dal 19 enne, Emanuele Civita, e da un’altra persona, e poi utilizzate in un successivo passaggio a bordo dello scooter, sparando verso la piazza.

Ha precedenti per detenzione di armi e stupefacenti il 19enne sottoposto a fermo per la sparatoria di Sant’Anastasia, in seguito alla quale è rimasta ferita un’intera famiglia, tra cui una bambina di 10 anni. Il giovane, Emanuele Civita, è residente a Somma Vesuviana, e secondo quanto si è appreso, il padre, Fabio, nel 2014 fu raggiunto da un provvedimento cautelare in quanto ritenuto affiliato al clan camorristico D’Avino, operante proprio sul territorio di Somma Vesuviana.

Si è consegnato un diciassettenne coinvolto nella sparatoria avvenuta ieri sera a Sant’Anastasia, nella quale sono rimasti feriti tre persone: padre, madre e figlia di 10 anni, quest’ultima ancora ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale Santobono di Napoli. Il ragazzo si è presentato dai carabinieri accompagnato dal suo avvocato.