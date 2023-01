ACERRA. I carabinieri della caserma di Acerra sono intervenuti in Via Alcide de Gasperi. Poco prima delle due della scorsa notte, proprio in quella zona tra corso Resistenza e la Gescal, sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro la vetrata di un bar.

Il bersaglio è stata la caffetteria L’incontro. Nel corso del sopralluogo effettuato stamattina sono stati rinvenuti quattro bossoli calibro 12. Indagini in corso da parte degli uomini della Benemerita per chiarire dinamica e matrice.