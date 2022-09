Sparatoria a Somma: sei colpi di pistola contro palazzina di Parco del Sole

SOMMA VESUVIANA – Sparatoria nella notte a Somma Vesuviana.

Questa notte intorno all’1.30 i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via san Sossio dove poco prima erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco. 6 i bossoli calibro 9×21 trovati in strada. I colpi sarebbero stati sparati verosimilmente contro un palazzo del complesso popolare noto come “Parco del Sole”.

Indagini in corso per chiarire dinamica. Al momento non risultano per fortuna feriti ma i colpi hanno svegliato molte famiglie provocando comprensibile paura nei residenti.