Sparatoria a Sant’Anastasia, 20 coinvolti nella rissa: uno portato in caserma. Spuntano i video

SANT’ANASTASIA – Una persona è stata condotta in caserma per accertamenti in seguito alla violenta rissa che stamattina, verso le 5, è scoppiata all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola.

Nel corso della rissa due persone sono rimaste ferite: un24enne di Sant’Anastasai è stato raggiunto alle gambe da colpi di arma da fuoco, è in prognosi riservata ma dopo l’intervento non in pericolo di vita, e un 22enne di Pomigliano è stato invece colpito alla testa con una mazza.

La rissa avrebbe coinvolto circa una ventina di persone e sarebbe durata quasi 10 minuti. Indipendentemente dai due feriti più gravi, i carabinieri stanno cercando di identificare tutte le persone coinvolte. Le motivazioni che hanno scatenato la violenza sono ancora sconosciute.

Il video – “Abbiamo ricevuto alcuni video sconcertanti, ripresi con il cellulare mentre era in corso l’altra sera una sparatoria all’esterno del Mc Donald’s di Sant’Anastasia nel corso della quale sono rimasti feriti due giovani. Ancora si sta ricostruendo la dinamica della vicenda e le cause. Uno dei due è ancora ricoverato in gravi condizioni. Dalle immagini si vede come i protagonisti di questo episodio non si siano fatti scrupolo di sparare tra la gente in un luogo affollato di giovani per un sabato di movida. A terra restano i segni dei proiettili e del sangue. Scene da far west urbano che non possono essere più tollerate e dimostrano quanto la violenza sia oramai fuori controllo.

Vogliamo ricordare che solo poco tempo fa, a poca distanza da qui, nel corso di una sparatoria all’esterno di una gelateria rimase ferita una bambina innocente. Di fronte a questa emergenza serve una risposta forte e decisa dello Stato e di certo lo smantellamento recente della caserma dei Carabinieri è un segnale che non va affatto in questa direzione. Aspettiamo ancora che vengano installate le telecamere sulle strade principali e, nel frattempo assistiamo attoniti al fatto che Sant’Anastasia sia sempre più sotto assedio di criminali e violenti senza scrupoli”.

Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto i video della sparatoria, e Ines Barone referente di EV di sant’Anastasia.

Il filmato > https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/206383175811936