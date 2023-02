“Sospesa”, l’ultimo singolo di Fabiana Russo: una vita tra palco e musica

Dolce, melodico, intimista e delicato è l’ultimo singolo della cantautrice napoletana Fabiana Russo, intitolato: “Sospesa”.

L’Autrice

Fabiana Russo è ciò che si dice, in senso strettissimo, un’artista.

Attrice e cantante napoletana, formatasi all’università dello spettacolo popolare; vanta, nonostante la giovane età, collaborazioni con Armando Pugliese, Luigi De Filippo (figlio di Peppino) e attualmente è in tournée con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo” con Enzo de Caro e la regia di Leo Muscato.

Il brano

Che bel pezzo! Diciamolo subito.

Coinvolgente e arrangiato con maestria, un bell’inno alla vita, una vita che ha fatto pace con un percorso esistenziale passato e si “sospende” per riprendere il proprio percorso.

Quanto è bello sentirsi sospesi piuttosto che sempre “performanti”.

Una ballad riflessiva, che descrive il rapporto complesso tra la donna che è divenuta e la bambina che è stata.

Il cuore pulsante del brano è l’amore, descritto nelle sue varie declinazioni.

L’amore, in particolar modo, come pratica “curativa” e “terapeutica”; capace nell’atto della donazione di “perdonarsi” e “perdonare”.

Un messaggio intenso e bellissimo che ci restituisce un concetto fondamentale:

la fragilità rappresenta la bellezza – e non la debolezza – dell’anima degli uomini.

Una fragilità, descritta da Fabiana, che si supera in un’idea in cui tutti possono ritrovarsi.

Questo ascolto strappa un sorriso e una lacrima e ci mostra quanto, sempre, l’emozioni ci rendono umani.

Il Video

Il video clip del brano, visibile e ascoltabile qui> https://m.youtube.com/watch?v=lSZ3Iwe4Yg4

È una produzione 10LAB,

produzione video 10MUVI

Con la Regia di Elio Brusco,

Assistente alla regia Gennaro D’Alterio,

Gaffer Mike Francis,

Mix & Mastering Francesco di Tullio,

Music & Lyrics Fabiana Russo,

Starring: Dea Marchitelli e Felicia Giglio.