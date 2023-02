Rapina 3 ragazzi col coltello, scoperto grazie a un tatuaggio

ERCOLANO: rapina 3 ragazzi ma un tatuaggio lo tradisce. Carabinieri eseguono misura a carico di 41enne, in carcere per 38 euro

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della procura partenopea a carico di un 41enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di una rapina commessa lo scorso 10 dicembre in Via Alessandro Rossi, nel comune di Ercolano.

Secondo quanto documentato dai militari, coordinati dalla procura della repubblica di Napoli, il 41enne avrebbe puntato un coltello contro 3 ragazzi, pretendendo il loro denaro e ottenendo appena 38 euro.

Grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite lungo la strada e alla descrizione fornita dalle vittime, i militari hanno individuato e identificato il 41enne in breve tempo.

A tradirlo anche un peculiare tatuaggio a forma di croce sotto l’occhio.

L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.