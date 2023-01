Sorpreso a smontare una Jeep rubata in un capannone di Sant’Anastasia

Sant’Anastasia: trovato a smontare un’auto rubata. Carabinieri denunciano 47enne

I Carabinieri della Stazione Di Somma Vesuviana hanno denunciato per ricettazione un quarantasettenne di Sant’Anastasia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre smontava una Jeep Renegade all’interno di un capannone industriale in Via Villa Felice nel comune di Sant’Anastasia. Da accertamenti svolti è emerso che l’autovettura era provento di un furto commesso l’8 gennaio scorso a Casoria. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il capannone è stato sequestrato.