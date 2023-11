Sorpresi a rubare nel cantiere, 3 arresti

SAN GIORGIO A CREMANO. Furto in un cantiere, 3 persone arrestate dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di San Giorgio A Cremano hanno arrestato per furto aggravato 3 persone

Si tratta di Aniello De Crescenzo e di un 42enne e una 54enne incensurati.

I carabinieri erano di passaggio in via Sandriana. Era notte e alcuni movimenti sospetti attorno ad un cantiere hanno acceso la loro curiosità.

Tre persone stavano smontando da un’impalcatura i pannelli di metallo generalmente utilizzati come pedane tra i ponteggi. Ne avevano già presi 7. Non hanno fatto in tempo a scappare e sono finiti in manette. Recuperata la refurtiva, poi restituita al titolare della ditta edile.

Gli arresti sono stati convalidati. Per De Crescenzo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.