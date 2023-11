A Somma un minuto di raccoglimento per Giulia Cecchettin. Il sindaco: “Partiamo dai bimbi”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Somma Vesuviana, si raccoglierà in un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin.

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana) : “Bisogna agire nelle scuole e farlo a partire dalle elementari. Dobbiamo dire a viva voce che la vita è un dono. Dobbiamo dire a viva voce che nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un’altra persona. Dobbiamo dire a viva voce che nessuno ha il diritto di togliersi la vita. Dobbiamo dire a viva voce che tutti abbiamo il dovere di rimettere al centro l’amore per l’altro, il rispetto per l’altro, il dono della vita”.

Giovedì 23 Novembre – Ore 9 – Il Rumore del Silenzio – con psicologi – sociologi – autorità – docenti – studenti – genitori.

“Un minuto di raccoglimento per Giulia Cecchettin. E’ giusto che l’Italia si fermi, che si inviti le nuove generazioni ad una profonda riflessione. Bisogna intervenire nelle scuole e farlo già dalle scuole elementari e far comprendere ai giovani che è centrale la cultura della condivisione. Quella cultura che sta alla base dell’associazionismo. Si pensava che la pandemia avesse fatto sentire forte il desiderio di vivere, l’amore per la vita e per l’altro. Dobbiamo dire a viva voce che la vita è un dono. Dobbiamo dire a viva voce che nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un’altra persona. Dobbiamo dire a viva voce che nessuno ha il diritto di togliersi la vita. Dobbiamo dire a viva voce che tutti abbiamo il dovere di rimettere al centro l’amore per l’altro, il rispetto per l’altro, il dono della vita. Il 23 Novembre Somma Vesuviana ci sarà. Saremo tutti al Teatro Summarte per Il Rumore del Silenzio, Giovedì 23 Novembre, dalle ore 9. Studenti, genitori, psicologi, sociologi, autorità, associazionismo, tutti insieme non solo contro la violenza, non solo per ricordare tutte le donne uccise, ma anche per capire e per sapere”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Un minuto di silenzio per Giulia.

E il 23 Novembre Somma Vesuviana sarà in campo nella campagna di educazione al rispetto.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le donne che sarà il 25 Novembre, a Somma Vesuviana si svolgerà la XII edizione de Il Rumore del Silenzio, evento voluto, ideato e organizzato dall’Associazione EvaProEva. L’evento vedrà insieme tutto il tessuto sociale con interventi della psicologa Luisa D’Aniello, della sociologa Maddalena Molaro, dell’Assessore Regionale Scuole e Politiche Sociali, Lucia Fortini, del Consigliere Regionale Carmine Mocerino, del sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. Il tema verrà trattato anche atraverso le molteplici forme artistiche del teatro e del canto con interventi di artisti quali ad esempio Rosangela Angri, Manuela Vacca, Marianna Lanza, Chiara Granato.