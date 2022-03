Sorpresi a rubare auto in sosta, fermati tre giovanissimi

Boscoreale, Pompei e Poggiomarino: Carabinieri arrestano 4 persone durante l’”Alto impatto”

Servizio “alto impatto” a Boscoreale e nei vicini comuni per i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo cinofili di Sarno.

Durante le operazioni i militari hanno arrestato per furto Catello Esposito, Salvatore De Rosa e Pasquale Di Maio. Gli arrestati hanno rispettivamente 20, 23 e 19 anni, sono tutti già noti alle forze dell’ordine. I primi 2 sono di Castellammare ed erano già sottoposti alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria mentre il più piccolo è di Pompei.

I carabinieri li hanno bloccati a via monsignor Luigi Di Liegro a Pompei. Stavano rubando 2 auto lì parcheggiate. Arrestati, sono in attesa di giudizio.

A finire in manette, su disposizione dell’autorità giudiziaria, anche Massimo Farina, 52enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri, durante un posto di controllo a Poggiomarino, lo hanno fermato a via iervolino e lo hanno controllato. Sul suo conto un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecce per il reato di truffa. Il 52enne è stato trasferito in carcere.

I carabinieri hanno identificato 59 persone e controllato 31 veicoli. 9 le contravvenzioni al codice della strada ed 8 perquisizioni a persone di interesse operativo.