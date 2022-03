Prende vita l’associazione “Le Ali della Fenice” con il progetto: Antiviolenza e Rinascita

Da oggi non sentirti più sola, insieme si può tornare a volare.

È questo il motto della neo associazione campana Le Ali della Fenice.

Un’associazione improntata a contrastare ogni forma di violenza, al fianco delle persone più deboli, per seguirle e supportarle nel doloroso percorso di rinascita.

L’associazione, con sede a Nola via SS 7 bis n.201, offre in particolar modo alle donne vittime di violenza e ai/alle loro figli/e servizi e spazi dedicati e adeguatamente protetti, anonimato e riservatezza.

A tutte le vittime viene fornito sostegno specifico per uscire dalla violenza e superarne le conseguenze traumatiche, riconquistare la propria autonomia e autodeterminazione.

Al Centro potrai trovare informazioni, accoglienza, ascolto, consulenze legali, ospitalità nelle case rifugio, corsi di autostima, ed anche percorsi terapeutici di gestione della rabbia volti ad aiutare chi si rende autore di tali violenze.

All’interno dell’associazione tante figure professionali al servizio di chi necessita di aiuto.

Nell’ambito della promozione territoriale e della promozione dei diritti umani

L’associazione Le Ali della Fenice, con la partecipazione della Comunità parrocchiale San Michele e San Giorgio, presenta il progetto: Antiviolenza e Rinascita.

Martedì 8 Marzo

ore 18.30 – Sala Santa Caterina

P.zza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana.

Saranno presenti:

Avv. Cristina Maria De Vivo;

Avv. Maria Grazia Di Colandrea;

Dott.ssa Anna Covone;

Dott.ssa Teresa Falco;

Teresa Cianci;

Avv. Maria Esterina Pandico.

Interverrà anche Gabriella Bellini (membro della commissione pari opportunità ordine dei giornalisti della Campania).