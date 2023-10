Somma, Villa apre al pubblico dopo lo scavo con l’Università di Tokyo

La campagna di scavo 2023 condotta dall’Università degli Studi di Tokyo Komaba in collaborazione con l’Università degli Studi “suor Orsola Benincasa” di Napoli volge al termine. Lo scavo ha restituito importanti testimonianze delle fasi più antiche di vita della Villa.

Come ogni anno al termine della campagna di scavo la villa viene aperta alla visita.

La straordinaria apertura della Villa, sita in via Starza della Regina, è organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, dal Comune di Somma Vesuviana e dall’Università degli Studi di Tokyo.

Le visite si svolgeranno nei giorni 7 e 8 ottobre 2023 con il seguente orario: (9.30-12.30; 15,30-17).

I visitatori saranno accompagnati dagli archeologi che hanno partecipato allo scavo e dai componenti della Pro-Loco di Somma Vesuviana.