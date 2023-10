Pollena Trocchia: carabinieri sospendono serata in discoteca

Questa notte – su disposizione della compagnia di Torre del Greco – è stato effettuato un servizio a largo raggio a Pollena Trocchia.

I carabinieri della tenenza di Cercola insieme ai miliari della compagnia di Torre ed il prezioso contributo del Nil di Napoli e del Nas hanno denunciato un imprenditore 41enne per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

I militari hanno accertato che l’imprenditore avesse organizzato una serata con musica in una discoteca di via Garibaldi 395. Tra i presenti tantissimi i ragazzini e minorenni per un totale di 400 persone superando così il limite consentito che si attesta alle 300 presenze.

Durante i controlli sono stati accertate anche violazioni penali per un totale di 11mila euro.

I carabinieri hanno sospeso la serata senza alcuna difficoltà dal punto di vista dell’ordine pubblico. Avviata la procedura di chiusura immediata del locale con diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza.