Somma, via al telesoccorso per anziani e disabili

Salvatore Di Sarno: (sindaco di Somma Vesuviana): “Per anziani e persone con disabilità Somma Vesuviana dà la possibilità del servizio di Telesoccorso. Attraverso tale servizio, si intende offrire alle persone anziane e/o con disabilità un sostegno domiciliare finalizzato a migliorarne il benessere e la qualità della vita”.

“Pensiamo anche agli anziani e alle persone con disabilità residenti a Somma Vesuviana in condizioni di autonomia personale e sociale ridotta o compromessa a causa dell’età, di un’eventuale patologia, con condizioni sociali e familiari precarie, con una rete familiare e/o di vicinato debole o assente, affetti magari da patologie che possano determinare condizioni invalidanti in situazioni di grave emarginazione. Per loro a Somma Vesuviana c’è il Telesoccorso. Attraverso tale servizio, si intende offrire alle persone anziane e/o con disabilità un sostegno domiciliare finalizzato a migliorarne il benessere e la qualità della vita. Tutti coloro i quali vorranno usufruire del Telesoccorso, possono presentare domanda di partecipazione entro le ore 12 del 25 Marzo, consegnando i moduli compilati al protocollo generale del Comune di Somma Vesuviana o inviandoli tramite p.e.c. posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.generale@pec. sommavesuviana.info con oggetto : “Domanda di accesso al servizio di Telesoccorso e Telecontrollo”. E’ un servizio fondamentale per non lasciare soli gli anziani e le persone con disabilità soprattutto in caso di emergenze. E’ possibile scaricare i moduli andando sul sito del Comune di Somma Vesuviana https://www.comune. sommavesuviana.na.it/avviso- pubblico-per-la-presentazione- di-domande-per-laccesso-al- servizio-di-telesoccorso-e- telecontrollo-per-anziani-e- disabili/”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.