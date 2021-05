Dal Comune di Somma Vesuviana riceviamo e pubbluchiamo.

Polo Vaccinale di Somma Vesuviana il Janssen Weekend Night e Day con vaccino monodose e inoculazioni dalle ore 20 alle ore 24. Obbligatoria la prenotazione. Chiediamo all’Asl di poter fare anche l’AstraDay ”.

“Domani Open Day anche al Polo Vaccinale di Somma Vesuviana. Tutti i cittadini dai 18 anni in poi potranno vaccinarsi con il monodose della Johnson&Johnson. Per farlo però sarà obbligatorio prenotarsi sul sito http://www.aslnapoli3sud.it/sit.https://a3x0d3.mailupclient.com/jportal/JPDocumento.do…

Per poter effettuare la registrazione sono indispensabili: codice fiscale , numero di tessera sanitaria, indirizzo email e numero di cellulare. Domani, Sabato 22 Maggio e Domenica 23 Maggio, dalle ore 20 alle ore 24, dunque anche a Somma Vesuviana si terrà il Janssen Weekend Night e Day. I richiedenti però saranno convocati per ordine di iscrizione tramite email ed sms. Per quanto riguarda le altre vaccinazioni si proseguirà costantemente dalle ore 8 alle ore 20. In questo modo diamo una forte accelerazione alla campagna vaccinale”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Solo due positivi nelle ultime 24 ore.

“La curva continua ad andare bene a Somma Vesuviana – ha continuato Di Sarno – con soli 2 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Scende e di parecchio anche il dato dei positivi attivi che in questo momento sono 74 ed anche il dato relativo alle persone in isolamento sanitario, ben 169. Inizio modulo

Chiediamo all’Asl di poter fare sul territorio di Somma Vesuviana anche un AstraDay. In tutta Italia stanno partendo iniziative di Open Day, campagna di vaccinazione di massa in cui i residenti possono vaccinarsi senza limite di età. Aprire le porte a giovani under 30, tanto spesso accusati di condotte irresponsabili, e che invece, durante queste manifestazioni stanno dimostrando fiducia nella scienza e nella medicina andando oltre le fake news su questo o quel vaccino. Si otterrà un duplice effetto: sempre più persone immunizzate, e utilizzo di dosi di AstraZeneca (oggi “Vaxzevria”) che altrimenti rischierebbero di rimanere nei frigo. Poi c’è un altro problema importante: rintracciare e vaccinare gli anziani rimasti senza copertura vaccinale proprio a causa della diffidenza nei confronti di Astrazeneca. Gli Open day consentirebbero di non rallentare la campagna vaccinate, anzi di accelerare e trasmettere fiducia negli altri. Sono fortemente convinto che solo vaccinando i1 maggior numero di cittadini si uscirà in tempi rapidi dalla pandemia evitando un potenziale rischio varianti”.