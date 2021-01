Somma Vesuviana, UIL Pensionati: “Redigere il nuovo Isee entro il 31 gennaio”

Riceviamo e pubblichiamo

La UIL STU VESUVIANA in linea con gli adempimenti di inizio anno e con le misure contenute nella Legge di Bilancio, nel rinnovare alla propria Utenza e alla cittadinanza gli appuntamenti utili ai benefici previdenziali e fiscali informa che entro il 31 gennaio bisognerà far redigere il nuovo Isee, soprattutto per coloro i quali ricevono il Reddito di Cittadinanza. Se non verrà rinnovato l’Isee andrà perduto l’assegno mensile a cominciare

da quello del mese in corso. Svariate sono le altre misure ed i benefici che vengono erogati attraverso il valore Isee, per questo gli interessati possono contattare il CAF UIL di Somma

Vesuviana via Portiello n. 3 telefonando al recapito 0810122419.