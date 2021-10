Somma Vesuviana tutta a Led – quasi completata l’opera

Ciro Cimmino (Assessore ai Lavori Pubblici) : “Siamo all’85% dell’opera. Nelle prossime settimane copriremo tutte le strade, vicoli, traverse, piazze con la luce a Led”.

“L’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno ha messo in campo un’altra grande opera di interesse pubblico per avere strade più sicure. Abbiamo cambiato la pubblica illuminazione su tutto il territorio cittadino. Ad oggi abbiamo sostituito ben 3350 corpi illuminanti e 1500 sostegni. Tutta Somma è a led, sia nelle zone centrali che periferiche. Siamo all’85% dell’opera e nelle prossime settimane completeremo il cambio delle luci su tutte le strade ed in tutti i quartieri della città. Inoltre lì dove è possibile stiamo procedendo alla canalizzazione dei fili eliminando il collegamento aereo. Ad esempio in località Cupa di Nola, dove abbiamo fatto anche i marciapiedi nuovi, abbiamo realizzato la canalizzazione interrata dei fili. Inoltre sono stati installati pali artistici lungo via San Giovanni De Matha e Borgo del Casamale in modo tale da non avere uno stacco e una diversità tra la strada che conduce dalla Piazza centrale al Borgo Antico”. Lo ha affermato Ciro Cimmino, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana.