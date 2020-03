Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dai consiglieri di minoranza del gruppo Somma Futura e FI

La Commissione di Garanzia Covid-19 del Comune di Somma Vesuviana è l’autorità amministrativa indipendente di derivazione comunale che si occupa della gestione della emergenza in atto.

Essa si potrebbe comporre, a parte il Sindaco o suo delegato e la Responsabile Ufficio Politiche sociali, membri di diritto, di altri membri, nominati con decreto del Sindaco, su designazione delle associazioni e organizzazioni riconosciute giuridicamente ( associazioni di protezione civile, associazioni commercianti, associazioni medici, associazioni tecnici, associazione caritas, mondo ecclesiastico, ecc), che intenderanno collaborare, già presenti ed operanti a far data dal 31.12.2019 sul territorio comunale. Tali organi designerebbero esperti in materia di emergenze, capaci di offrire un indispensabile supporto per le attività di piccola e media distribuzione, attività di pronto soccorso, attività di intervento strategico, attività commerciali, attività di intervento per opere umanitarie e di solidarietà.

La commissione, così costituita, garantirebbe, sicuramente, l’imparziale svolgimento delle operazioni necessarie all’attuazione dell’emergenza stessa, scevre da qualsiasi eventuale politicizzazione e garantendo una più ampia individuazione della platea a cui si rivolgerebbero gli interventi:

– cronoprogramma degli interventi;

– individuazione delle risorse;

– formulazione del bando per la manifestazione di interesse per le varie attività;

– criterio di valutazione dei bisogni effettivi;

– individuazione di altre forme di sussidio già in atto;

– validazione dell’elenco delle famiglie bisognose secondo griglie stabilite;

– organizzazione delle modalità di distribuzione;

– altro ed eventuale.

Egr. Sindaco, tale istituzione eviterebbe le sicure strumentalizzazioni e dicerie, che già stanno accompagnando gli interventi in essere e che hanno, da sempre accompagnato, interventi delle Istituzioni statali e locali dove c’erano fondi da distribuire e/o denaro e beni da elargire.

Siamo convinti che farai tua tale proposta per il bene della nostra Città.

C. Allocca L. Di Pilato U. Parisi V. Piscitelli