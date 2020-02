Ancora pochi giorni per potersi iscrivere al contest fotografico organizzato dal Forum dei Giovani di Somma Vesuviana in vista dell’evento “Metti una notte al Castello…”. L’appuntamento è fissato per domenica 1 marzo presso lo storico Castello de Curtis d’Alagno.

Grazie al grande successo riscontrato in seguito alle numerose adesioni al contest indetto dal Forum dei Giovani di Somma Vesuviana, è stata prorogata fino all’1 marzo il termine ultimo per inviare la propria iscrizione all’evento. Sede della manifestazione culturale sarà – in data da destinarsi – una delle pietre miliari del paese che sorge alle pendici del Vesuvio, l’antichissimo Castello de Curtis d’Alagno. Non poteva essere scelta location più adatta per un evento che vuol celebrare la bellezza della lunga storia che vede coinvolto il territorio di Somma Vesuviana. Di origine aragonese, la fortezza fu voluta da Lucrezia d’Alagno, amante del Re Alfonso d’Aragona, nel 1458. A ridosso del centro storico, domina tutta la zona sottostante. Il perché del suo nome non è difficile da comprendere: è qui che il celebre Antonio de Curtis, in arte Totò, ha trascorso i momenti più felici tra la sua gente che lo amava e venerava al pari di un vero sovrano.

Con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana, il Forum dei Giovani bandisce il contest fotografico dal titolo “#InSomma”, inserito all’interno di una manifestazione ancor più ampia “Metti una notte al Castello…” per promuovere e valorizzare il paese e le sue ricchezze nascoste, fatte di storia, scorci, borghi e tradizione folkloristica, particolarmente apprezzata e preservata anche dalle nuove generazioni. Non è tutto; sarà questa l’occasione adatta per dare il via a un nuovo e importante capitolo per lo stesso Forum: «Dopo lunghi mesi di intrepida attesa, abbiamo riottenuto le chiavi di quella che sarà la nostra sede operativa, un posto carico di valenze simboliche, che in breve tempo riapriremo, inaugureremo e renderemo fruibile a tutta la collettività», commentano gli amministratori con un post pubblico su Facebook sulla loro pagina ufficiale.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotoamatori, professionisti e dilettanti, senza limiti di età. Lo scopo è quello di promuovere la cultura e la passione per il territorio anche attraverso l’arte fotografica. Valorizzare i luoghi di Somma Vesuviana e catturarne l’atmosfera, questa è la mission per riuscire a primeggiare, classificandosi al primo posto con tanto di bottino: una macchina fotografica Canon, oltre alla partecipazione gratuita ad un workshop organizzato da uno studio fotografico. Le fotografie in gara saranno sottoposte ad una duplice analisi. La valutazione avverrà per il 50% in base al numero di like ricevuti per ogni foto sulla pagina Instagram forum_giovanisommavesuviana, e per l’altro 50% al giudizio critico di una giuria di esperti che valuterà l’aderenza al tema proposto, l’originalità del messaggio e la qualità tecnico/professionale e artistica.

In base a quanto stabilito nel bando: