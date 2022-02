Somma Vesuviana, Salvatore Granato e Vincenzo Piscitelli al sindaco: “Sul PNRR siamo con te”

Dai consiglieri comunali Vincenzo Piscitelli e Salvatore Granato riceviamo e pubblichiamo

Le opportunità che tali misure di finanziamento ( più di 50 linee ) offrono alle nostre Città (e non alle amministrazioni che, pro-tempore, le governano) e che potrebbero stravolgere positivamente il volto delle nostre comunità, nel migliorare le infrastrutture, le attrezzature, servizi sociali, disabilità, beni confiscati, riqualificazione e valorizzazione urbana e ambientale, ecc., non possono vederci divisi in maggioranza e opposizione o, peggio, approfittare per fare mediocre campagna propagandistica e/o elettorale.

In tale ottica, convinti che ogni amministratore comunale non può non sentirsi coinvolto in prima persona, soprattutto quando si parla della Città, mettono a disposizione della Amministrazione Comunale in carica le proprie competenze amministrative e professionali per stabilire, insieme, il giusto percorso affinchè anche la nostra comunità possa usufruire di tali fondi.

Non si può perdere altro tempo.

La nostra responsabilità di amministratori comunali, soprattutto in circostanze di emergenza come quelle attuali, ci consiglia e costringe a non sventolare bandiere di parte ma a coinvolgerci unanimemente nelle decisioni importanti per il futuro di Somma Vesuviana.

I Consiglieri Comunali

Salvatore Granato e Vincenzo Piscitelli