Riceviamo e pubblichiamo il saluto del Prof Emanuele Coppola al Preside Cotroneo.

Giuseppe Cotroneo, dopo ben otto anni, lascia la guida dell’ITI Ettore Majorana Sommese per dirigere il Liceo Scientifico Filippo Brunelleschi di Afragola.

Giuseppe Cotroneo, classe 1959, si è laureato in Architettura nel 1985 presso Università degli Studi di Napoli con il massimo dei voti ed iscritto, l’anno successivo, all’Ordine degli Architetti di Napoli.

Dal ’92 al ’93, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di diverse discipline: Educazione Artistica, Disegno e Storia dell’Arte, Disegno Tecnico ed artistico, Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico.

Nel ’82 ha iniziato la carriera di Docente, passando anche per il Liceo Torricelli di Somma Vesuviana, fino a quando, nel 2009, ha intrapreso la carriera di Dirigente Scolastico, prima all’Istituto Comprensivo Fratelli Cervi Nonantola di Modena, poi all’Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci di Carpi, sempre in provincia di Modena, in seguito alla Scuola Media Sant’Alfonso Maria De Liguori di Napoli, per approdare, nel 2012, all’Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana di Somma Vesuviana.

L’Arch. Prof. Giuseppe Cotroneo, dopo ben otto anni, dal 1° settembre 2020, lascia la guida dell’Istituto Tecnico Sommese per dirigere il Liceo Scientifico Filippo Brunelleschi di Afragola, dove ha anche insegnato per un anno.

Persona di alto profilo umano e professionale, ha lasciato al Majorana, ma anche all’intera comunità sommese, un vuoto incolmabile. Con il suo carattere mite e riservato, ma allo stesso tempo intraprendente ed innovativo, è riuscito, in questi anni, a farsi amare dagli allievi, apprezzare dai docenti e stimare dai genitori.

Dotato di spiccata sensibilità artistica, ed affascinato dal territorio vesuviano, ha sostenuto ed inaugurato l’area «Ettore Projects», nata come segmento delle attività progettuali dell’Istituto sommese, con l’obiettivo di approfondire, oltre che gli aspetti tecnici ed applicativi, propri dei corsi di indirizzo offerti dalla scuola, anche l’aspetto culturale, con progetti finalizzati alla valorizzazione, tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico della Città di Somma Vesuviana, educando ai valori della solidarietà, dell’interazione, della responsabilità sociale e dell’imprenditorialità, al fine di favorire, ulteriormente, l’integrazione del mondo della scuola con il mondo del lavoro.

Il Majorana, guidato dall’Arch. Cotroneo, con questa innovativa attività, si è fatto pioniere di un nuovo percorso formativo, un cammino tecnico/scientifico al servizio dei Beni Culturali, attenzionandoli e rendendoli fruibili a tutti, riuscendo, così, in una sintesi interdisciplinare, a soddisfare tutte le dimensioni didattiche ed educative. Una nuova modalità di interazione tra scuola, Enti pubblici, Associazioni ed emergenze territoriali, tramite la quale ogni singolo studente partecipante ha potuto dare il proprio contributo alla valorizzazione del patrimonio che contraddistingue il territorio e al quale anche la scuola deve pensare.

Progettazione ed installazione di impianti illuminotecnici in siti di interesse storico ed archeologico, realizzazioni di siti web ed impianti di videosorveglianza, costruzione di “lucerne a led” per il borgo antico, valorizzazione del territorio con i documentari “Terra Murata” e “Le 4 Regine di Somma, impero angioino ed aragonese”, sono solo alcuni esempi di quanto il Majorana ha fatto in questi anni, guidato e diretto da chi non ha fatto mai mancare dedizione, disponibilità e lungimiranza.

Sempre in questi anni, e per ben cinque anni consecutivi, l’ITI Ettore Majorana di Somma Vesuviana ha primeggiato in Giappone allo SKYSEF, competizione mondiale nel campo dell’energia, ambiente e biodiversità.

Grande partecipazione del Majorana anche al Model European Parliament (MEP), conferenze per studenti delle scuole superiori di secondo grado, in cui vengono simulati i lavori del Parlamento Europeo.

Nell’anno scolastico 2017/2018 si è inaugurato, proprio al Majorana, il Corso “TERRA”, finanziato dall’Unione Europea (Fondo Sociale Europeo), grazie al quale sono stati formati i primi 24 tecnici superiori per il monitoraggio e la gestione di territorio e ambiente in aree di forte contaminazione. Agli allievi una qualifica professionale, un rimborso spese e 20 crediti formativi universitari (UNINA).

Insomma, una carrellata di successi scolastici, e non solo, che portano la firma del Preside Cotroneo, al quale, la scuola tutta, personale docente e non docente, con profondo affetto, stima e gratitudine, augura un prosieguo altrettanto ricco di soddisfazioni.

Personalmente, sono certo che sapranno, nell’altra scuola, da subito accoglierlo, come si fa con un caro amico, quale è stato, innanzitutto per me, e che continuerà ad esserlo sempre.

L’ITI Maiorana, coglie l’occasione per dare il benvenuto ed augurare buon lavoro al nuovo Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Paola Improta, Archeologa, già Docente di lettere presso l’ISIS Boccioni-Palizzi di Napoli.

Prof. Emanuele Coppola