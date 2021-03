Riceviamo e pubblichiamo

Riparte la rubrica culturale Prove di Futuro. In programma sette nuovi appuntamento a cadenza settimanale: diversi ospiti in videoconferenza si confronteranno su tematiche messe in campo dalle associazioni del territorio di Somma.

L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è creare luoghi (momentaneamente virtuali) di incontro dove accendere e alimentare riflessioni che riguardano i nostri territori e la nostra comunità.

La prima puntata della nuova serie è fissata a mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 18:30, e avrà come titolo “Far ripartire un paese in letargo“. Gli ospiti saranno: Aniello Cimitile, già rettore dell’Università degli studi del Sannio; Franco Buononato, giornalista de Il Mattino, Fabio Cocifoglia, attore; e Irene Molaro, imprenditrice. Modera il prof. Ciro Raia. La rubrica sarà trasmessa sulle pagine social delle associazioni e sul sito https://www.arcisomma.it/provedifuturo/

Di seguito il programma completo: 17 marzo – Far ripartire un paese in letargo; 24 marzo – Rendere vivibili i luoghi; 31 marzo – Dalle idee alla seduzione: com’è cambiata la politica; 7 aprile – Parco Nazionale del Vesuvio: 25 anni di opportunità; 14 aprile – Beni culturali: un patrimonio di tutti da conoscere e valorizzare; 21 aprile – Fare impresa: difficoltà e prospettive; 25 aprile – 76° anniversario della Liberazione.