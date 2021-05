E’ partita, finalmente, la digitalizzazione della parte storica dello Stato Civile, liste di Leva e Fogli di Famiglia con le schede individuali. Un ambizioso progetto reso possibile da una convenzione stipulata tra il MIBCAT e l’Associazione internazionale Family Search. A lavoro, negli uffici municipali di San Giovanni de Matha, i fotografi Vito Coratella e Carla Foglio.

Family Search ha intrapreso già da molti anni un’opera di acquisizione di fonti genealogiche a livello mondiale, consultabili gratuitamente online. La realizzazione del progetto di digitalizzazione degli atti dello Stato Civile non solo risponde all’interesse pubblico per l’acquisizione di dati e al miglioramento delle politiche in materia di società dell’informazione, di ricerca e di sviluppo, ma soprattutto esalterà la tutela e la conservazione del patrimonio documentale italiano.

In riferimento a Somma Vesuviana, il progetto contribuirà a determinare un ulteriore riordino dell’Archivio storico e dell’Ufficio Stato Civile. A ciò bisogna aggiungere che i risultati di questo lavoro saranno resi disponibili sul Portale degli Antenati e verranno consegnati anche al Municipio, che potrà conservarli in copie digitali. L’adesione non comporterà alcun onere economico per l’Ente cittadino.

Già nel 2006, con l’Amministrazione guidata dal Dott. Vincenzo D’Avino, in accordo con la Genealogical society of Utah, fu eseguita a Somma Vesuviana la prima microfilmatura dei registri storici del Fondo Stato Civile dal 1809 al 1929. All’epoca il responsabile del competente ufficio era il Dott. Eduardo Troianiello. Considerata, ora, la necessità di garantire una continuità operativa con il vecchio progetto, l’attuale Amministrazione cittadina, guidata stavolta dal Sindaco Salvatore Di Sarno, ha deliberato di aderire a tale programma, autorizzando l’Associazione Family Search alla digitalizzazione dei volumi che vanno dal 1930 al 1950. La microfilmatura sarà eseguita nella sede municipale di via San Giovanni de Matha presso l’ufficio Stato Civile, ben diretto dal Dott. Daniele Di Palma. E’ un privilegio – afferma Walter G. Zaferana di Family Search – continuare a lavorare con l’ Amministrazione cittadina di Somma Vesuviana, che sin dai primi anni ha sempre mostrato una forte sensibilità e attenzione a preservare il patrimonio storico d’identità. Sarà, in ogni modo, una splendida esperienza grazie sia alla piena disponibilità dell’Archivio Storico municipale in sintonia con l’Ufficio di Stato Civile, sia grazie alla spiccata sensibilità del dirigente Dott. Francesco Ferraro, che ha sempre creduto in questa grande occasione.