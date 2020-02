Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del consigliere di opposizione Salvatore Rianna sulla nomina del Vice Sindaco Giuseppe Castiello

“Dopo la revoca del Vice Sindaco Maria Vittoria Di Palma e in attesa di assistere ad altri avvicendamenti in Giunta, non posso che esprimere sconcerto per l’incarico di Vice Sindaco conferito ad un Assessore che finora ha gestito deleghe importanti senza risultati degni di nota. Si è distinto, infatti, per una gestione indecorosa del Cimitero comunale dove continuano a regnare degrado e atavici problemi, per l’invisibile gestione del Patrimonio comunale, per sporadiche iniziative in tema di Ambiente dove si ricorda l’adesione al protocollo Plastic – Free, esistente soltanto sulla carta poiché nelle manifestazioni patrocinate dal Comune (come è accaduto, e ne abbiamo documentazione, alla Festa dello Stoccafisso e del Baccalà) piatti e bicchieri di plastica dilagano. Rispetto poi alle deleghe al Verde Pubblico e all’Arredo Urbano, è sufficiente percorrere le strade della Città per farsi un’idea del fantasmagorico impegno profuso fin qui, ma anche sulla delega alle Politiche Energetiche, più che a una svolta, siamo all’Anno Zero. Il sindaco Di Sarno, a fronte di questa ectoplasmica gestione, ha pensato bene di promuoverlo Vice Sindaco, un ‘secondo’ il cui primo atto è stato quello di prorogare lo Staff, argomento sul quale, prestissimo, avremo tanto da dire.